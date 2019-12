Calciomercato Juventus, disastro senza fine | Un altro difensore ai saluti

Mattia De Sciglio, terzino destro della Juventus di Maurizio Sarri, anche nella serata di Supercoppa di ieri contro la Lazio di Simone Inzaghi ha decisamente deluso. Ora l’ex Milan potrebbe davvero dire addio.

La sconfitta di ieri della Juventus di Maurizio Sarri contro la Lazio di Simone Inzaghi ha messo in mostra alcuni nervi scoperti della Vecchia Signora, che ora è sotto processo dopo il mancato trionfo di Riad. Le scelte di formazione dell’ex allenatore di Napoli e Chelsea non hanno convinto, in particolare l’utilizzo di Mattia De Sciglio, fortemente criticato da tifosi e stampa. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A—> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Juventus, una stella nel mirino dei tifosi: addio da 60 milioni

Calciomercato Juventus, estero o scambio: le ipotesi per De Sciglio

Ed ecco che Mattia De Sciglio, arrivato alla Juventus nell’estate di calciomercato del 2017 dal Milan, potrebbe dire addio alla Vecchia Signora dopo due stagioni e mezzo non proprio memorabili. Più volte negli ultimi mesi si è parlato di un possibile approdo al PSG dell’ex rossonero, stimato da Leonardo, dirigente della società parigina. Non è però da sottovalutare l’idea di uno scambio con il Napoli. Il nome che gli azzurri andrebbero a mettere sul piatto sarebbe quello di Elseid Hysaj, ai margini della rosa della società partenopea, ma soprattutto un fedelissimo di Sarri. L’allenatore della Juventus avrebbe infatti voluto il giocatore albanese già nella scorsa stagione al Chelsea, ed ora potrebbe rilanciare per portarlo alla Continassa.

GT