Calciomercato Inter, Marotta vuole il Big in Serie A: cresce la concorrenza

La bella vittoria sul Genoa ed il primo posto in classifica al pari della Juventus chiude un 2019 assolutamente positivo per l’Inter di Conte. I nerazzurri pensano adesso al calciomercato di gennaio che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per il prosieguo della corsa al tricolore. Diversi i nomi accostati ai nerazzurri nelle ultime settimane: in attacco, cresce la concorrenza per il sogno di Conte.

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, il futuro di Dries Mertens potrebbe essere lontano da Napoli. Il belga è da tempo nel mirino dell’Inter con Conte che stima l’ex Psv e lo vedrebbe come partner ideale del connazionale Lukaku. Non sarà semplice però perchè starebbe arrivando una tripla concorrenza dall’estero. Non solo il Borussia Dortmund che avrebbe sondato recentemente il terreno per il 14 azzurro ma anche il Bayern Monaco. Il club bavarese sta pensando di continuare il totale restyling iniziato la scorsa estate e Mertens, a gennaio, rappresenterebbe una ghiottissima occasione.

Nelle ultime ore si starebbe per fare avanti anche l’Arsenal, con il neo manager dei ‘Gunners’ Mikel Arteta che stravede per Mertens e che lo vorrebbe come suo primo colpo alla guida del top club inglese. Un nodo che verrà sciolto nelle prossime settimane, con la permanenza a Napoli complicata ma tutt’altro che da escludere. L’Inter resta alla finestra, anche perchè oltre a Mertens i nerazzurri avrebbero pensato ad un suggestivo scambio con il club di De Laurentiis: Llorente a Milano e Politano a Napoli. Mertens potrebbe essere l’arma in più, la ciliegina sulla torta per continuare a sognare lo scudetto.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la volontà di Mertens sembrerebbe chiara. Il belga, visto il contratto in scadenza a giugno, sta cercando l’intesa con il Napoli per il rinnovo. Sarebbe arrivata all’entourage del calciatore una proposta di 3 milioni più bonus per i prossimi due anni: offerta che lascia perplesso Mertens sia per la durata dell’accordo che economicamente (attualmente percepisce 4,5 milioni netti all’anno). Una situazione che potrebbe dunque portarlo a scegliere un’alternativa al club di De Laurentiis, con le piste lontano dall’Europa che non allettano l’ex Psv. Nell’attuale contratto con il Napoli inoltre vi sarebbe una clausola da 10 milioni, da esercitare entro il 10 gennaio, che permetterebbe a Mertens di liberarsi dal Napoli senza troppi patemi.

