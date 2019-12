Calciomercato Juventus, pronta la sfida al Real Madrid per il francese

Il Real Madrid mette la freccia e sfida la Juventus per arrivare al forte giocatore francese che potrebbe così arrivare nella prossima stagione.

Il Real Madrid mette la freccia e sfida i bianconeri per arrivare al forte giocatore francese che potrebbe così arrivare nella prossima stagione. I due club sono pronti a sfidarsi in un vero e proprio duello che potrebbe causare una grande asta, secondo quanto riportato quest’oggi dal portale spagnolo fichajes.com. Ecco quanto potrebbe accadere nella corsa tra i bianconeri ed i blancos nel prossimo mercato estivo.

Calciomercato Juventus, Pogba e la voglia di cambiare aria

Pogba è intenzionato a lasciare il Manchester United con la forte possibilità di lasciare anche l’Inghilterra. Il calciatore infatti arrivato ai Red Devils nel 2016, potrebbe decretare conclusa la sua esperienza in Premier League con l’ipotesi di una nuova sfida in Liga o del ritorno in Serie A dove ad accoglierlo ci sarebbe la Juventus. I bianconeri con Paratici starebbe studiando la strategia per strapparlo al Real Madrid che ha a propria disposizione una maggiore forza economica.

Calciomercato Juventus, attenti ai blancos

La squadra torinese dovrebbe puntare più sull’aspetto affettivo che su quello economico, siccome il calciatore da questo punto di vista sarebbe maggiormente tentativo dal Real Madrid. Tocca quindi alla dirigenza lavorare su Raiola, autentico stratega sul mercato pronto a trovare la migliore casa per il suo assistito, un giocatore tra i migliori al mondo che vuole andare all’assalto della Champions League, obiettivo che con la maglia del Manchester United sembra difficile da raggiungere da qui a breve.

G.S.