Calciomercato Juventus, asse caldo col PSG: pronto lo scambio

Emre Can sembra giunto alla fine della sua avventura alla Juventus. I bianconeri pensano allo scambio con Paredes del PSG.

Tra le priorità della dirigenza della Juventus in vista del prossimo calciomercato di gennaio c’è anche quella di sfoltire la rosa di Sarri, cedendo gli elementi che hanno trovato poco spazio fin qui. Non mancano infatti i calciatori poco coinvolti nel progetto del nuovo allenatore bianconero. Oltre a Mandzukic, ceduto nella giornata di ieri, tra i profili meno inclini al gioco di Sarri c’è Emre Can, separato in casa sin dall’esclusione dalla lista Champions di inizio stagione. Non mancano le pretendenti per il tedesco ex Liverpool che nonostante le tante assenze in mediana continua a non trovare particolare minutaggio. Emre Can ha infatti giocato fin qui poco e male, facendo presagire ad una cessione ormai quasi certa già a gennaio. Per tutte le ultime notizie sul mercato della Juventus CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Emre Can ai margini: pronto Paredes

Due i principali club interessati alle prestazioni di Emre Can: il Barcellona e il Paris Saint Germain. Nelle scorse settimane si era anche pensato ad un possibile scambio tra il tedesco e Ivan Rakitic, centrocampista da sempre gradito dalla Juventus. La differenza di età e di ingaggio tra i due però sembra aver fatto tramontare sul nascere l’idea. Ecco quindi che riprende quota il PSG con un eventuale coinvolgimento di Leandro Paredes, centrocampista argentino che è sul taccuino di Paratici sin dalla sua esperienza alla Roma, prima dell’approdo allo Zenit nel 2017. L’ex giallorosso avrebbe infatti le caratteristiche tecniche e anagrafiche per conquistare un posto nella mediana di Sarri che lo aveva richiesto anche ai tempi del Chelsea.

Col PSG inoltre l’asse è sempre aperto anche sul fronte terzini con De Sciglio e Meunier che potrebbero dar vita ad un altro scambio.

