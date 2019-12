Calciomercato Juventus, Sarri lo boccia: un Big verso l’addio

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere l’addio di un Big nei prossimi mesi: due top club alla finestra

La Juventus pensa già al 2020, con diversi nomi sul taccuino di Fabio Paratici in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Tra gennaio e giugno, quindi, la rosa di Sarri potrebbe vedere diversi cambiamenti: tra questi, sempre più in bilico, un Big bianconero che potrebbe dire addio in estate.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi in uscita: i club alla finestra

Già accostato ai nomi in uscita la scorsa estate salvo poi restare alla corte di Sarri, Federico Bernardeschi potrebbe vedere nel 2020 l’anno del cambiamento. L’esterno ex Fiorentina ha deluso su tutti i fronti fino ad ora, nonostante le innumerevoli chances concessegli da Sarri fino ad ora. Bernardeschi è stato a lungo corteggiato dal Barcellona che, a caccia di rinforzi anche in prospettiva, potrebbe tornare alla carica per il classe 1994 la prossima estate.

Arrivato in bianconero nel luglio 2017 per 40 milioni di euro dalla Fiorentina, dopo quasi 3 stagioni in quel di Torino può cambiare ancora maglia. Alla finestra però anche il Manchester United che già in passato ha attinto dai talenti in Serie A e potrebbe farsi avanti a giugno, scatenando un’ipotetica asta che farebbe gli interessi della dirigenza juventina. Situazione in divenire ma il destino di Bernardeschi pare ormai segnato: avventura al capolinea per il 25enne che potrebbe dire addio alla Serie A.

Calciomercato Juventus, flop Bernardeschi: i numeri dell’esterno

Due anni e mezzo caratterizzati da tanti bassi e pochi alti, quelli vissuti da Federico Bernardeschi con la maglia della Juventus. E’ in particolare l’attuale la stagione che starebbe convincendo la dirigenza bianconera a valutare un’eventuale cessione dell’ex viola, con numeri disastrosi collezionati fino ad ora. In scadenza nel giugno 2022, il 25enne di Carrara ha collezionato 18 presenze tra campionato e Champions (928′) con una sola rete all’attivo nel 3-0 contro il Bayer Leverkusen. Rapporto ormai ai minimi storici: Bernardeschi e la Juventus non sono mai stati tanto lontani.

