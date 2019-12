Calciomercato Juventus, Haaland vicino | Il bomber verso l’addio

Erling Braut Haaland, centravanti di proprietà del Salisburgo, sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus nella prossima sessione invernale di calciomercato

Stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, la Juventus di Fabio Paratici avrebbe messo la freccia per portare alla Continassa uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo e mondiale: Erling Braut Haaland. Il classe 2000 di proprietà del Salisburgo ed assistito dal super agente Mino Raiola sarebbe ai dettagli con i bianconeri per concludere un accordo che porterebbe un altro grandissimo attaccante alla corte di Maurizio Sarri. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A—> clicca qui!

La cifra sarebbe quella di 30 milioni di euro, ovvero la clausola che Haaland ha per liberarsi a gennaio dal Salisburgo. A mediare tutta la trattativa ecco proprio Raiola, pronto a fare affari ancora una volta con la Juventus.

Calciomercato Juventus, Haaland apre al possibile addio di Higuain

Due prestazioni non proprio brillantissime, contro Sampdoria e Lazio, ed ora questa notizia del possibile arrivo di Erling Braut Haaland. Il futuro alla Juventus di Gonzalo Higuain è sempre più in bilico. Molti sono stati i nomi di centravanti accostati alla Vecchia Signora per prendere il suo posto. Ad esempio il fortissimo bomber alla corte di Frank Lampard Tammy Abraham. In caso di cessione di Higuain, da non sottovalutare le sirene cinesi per il Pipita, da sempre seguito nel continente asiatico.

