Calciomercato Juventus, addio Mandzukic: è UFFICIALE

Attraverso i propri canali social, l’Al-Duhail ha comunicato l’ingaggio dell’ormai ex attaccante della Juventus

Mario Mandzukic lascia ufficialmente la Juventus. Il 33enne centravanti croato, ormai ai margini della squadra di Maurizio Sarri sin dall’inizio della stagione, si trasferisce in Qatar. Ad accoglierlo all’Al-Duhail, il suo ex compagno in bianconero, Mehdi Benatia. Arrivato in Serie A nell’estate del 2015 dall’Atletico Madrid, l’attaccante è diventato un perno fondamentale della squadra guidata allora da Massimiliano Allegri. Col cambio di allenatore, in questa stagione non ha mai praticamente visto il campo e chiude così, in anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto fissata al 30 giugno 2021, la sua esperienza a Torino.