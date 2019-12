Calciomercato Inter, Conte ha il sostituto di Vidal: pronta l’alternativa

L’Inter è pronta a rinforzare il centrocampo nerazzurro. Conte vuole a tutti i costi Arturo Vidal, ma è pronto il piano B della dirigenza

L’Inter vuole rinforzare la zona mediana di Antonio Conte. Dopo i vari infortuni come quelli di Sensi e Barella, su tutti, la società nerazzurra avrebbe già in mente diversi colpi da regalare all’allenatore leccese. Sulla lista di Marotta ci sarebbe da tempo il nome di Arturo Vidal, guerriero cileno del Barcellona, che non sta vivendo un buon momento nella squadra blaugrana. In caso di mancato arrivo l’Inter avrebbe già il piano B che arriva direttamente dalla Bundesliga.

Calciomercato Inter, Weigl colpo a sorpresa

L’eliminazione in Champions League pesa ancora tanto in casa nerazzurra. Ed è proprio in quell’occasione la società nerazzurra ha monitorato dal vivo il centrocampista del Borussia Dortmund, Julian Weigl, classe 1995. Conte avrebbe dato l’ok per l’acquisto visto che il suo contratto è in scadenza nel 2021: finora il tedesco ha collezionato 20 presenze condite da un gol.

Il suo acquisto riguarderebbe anche il futuro della società nerazzurra con un centrocampo che sarebbe giovane e fortissimo per il presente, ma anche per i prossimi anni. La valutazione del tedesco si aggira tra i 20 e i 30 milioni di euro, dopo che è stato acquistato per 2,5 milioni dal Monaco 1860. L’esplosione è arrivata sotto la gestione di Tuchel, che lo ha subito lanciato da regista davanti alla difesa. Dopo due stagioni non troppo esaltanti, è tornato a brillare di luce propria come mediano nel 4-2-3-1 di Lucien Favre. Ora il suo futuro potrebbe essere nerazzurro.

