Calciomercato Inter, obiettivo Kumbulla: si inserisce una big inglese

L’Inter lavora per arrivare al gioiellino dell’Hellas Verona Kumbulla. I vertici nerazzurri però devono fare attenzione all’inserimento di una big inglese. Infatti il difensore rappresenta una delle figure più rosee nel panorama internazionale, con numerosi club che hanno messo l’occhio sul talentuoso calciatore classe 2000.

Calciomercato Inter, le difficoltà per arrivare a Kumbulla

Sono settimane che i nerazzurri studiano la strategia per convincere il Verona a cedere il giocatore. La squadra di Milano infatti segue da tempo Kumbulla e metterebbe sul piatto una cifra vicina ai 15 milioni di euro, andando così ad accontentare la richiesta della squadra di mister Juric. Nelle ultime ore si è fatto però vivo un nuovo club che sarebbe interessato a portare a casa il calciatore parliamo del Manchester United. Gli inglesi vorrebbe il difensore già a gennaio, assicurandosi un talento dal sicuro avvenire. Insomma, si apre una vera e propria sfida che potrebbe portare a risultati inaspettati.

Calciomercato Inter, interesse del Manchester United nato quasi per caso

Tutto partito in estate quando uno scout mandato direttamente dai Red Devils è partito per osservare il giovane Florian Grillitsch dell’Hoffenheim. E nell’occasione il centrocampista austriaco si trovò di fronte all’Hellas Verona. Così l’osservatore notò le movenze di Kumbulla e tutto ciò di buono che riuscì a fare in campo, tanto che ora la società si è interessata a lui. E ciò preoccupa l’Inter non solo per la forte concorrenza dello United, ma anche perché ciò porta all’aumento del prezzo, con un’ottima estiva che potrebbe far addirittura raddoppiare il prezzo.

G.S.