Calciomercato Inter, due ostacoli per il colpo in attacco

Calciomercato Inter, tra gli obiettivi in attacco c’è sempre Olivier Giroud, ma la corsa al bomber francese si complica: le ultime

Inter che chiude il 2019 al primo posto in classifica a pari merito con la Juventus, a riprova dell’ottimo impatto di Conte sulla panchina nerazzurra. Il tecnico pugliese sarà sicuramente soddisfatto del rendimento complessivo in campionato, al netto di un’emergenza infortuni che ha colpito la sua squadra. Motivo per il quale, e qui veniamo alle dolenti note, più volte si è fatto sentire pubblicamente per spronare la società. Il club milanese dovrà senz’altro muoversi sul mercato a gennaio, e farlo bene, per garantire al tecnico la competitività della rosa fino al termine della stagione. La lotta scudetto con la Juve sarà tiratissima e si deciderà su ogni minimo dettaglio.

Calciomercato Inter, si fa dura per Giroud

Inter che dovrà provare a intervenire un po’ in tutti i reparti. Tra gli obiettivi principali ci sono un terzino sinistro, un centrocampista e un attaccante. In particolare, il profilo richiesto è quello di un vice Lukaku, che possa sostituirlo in determinate occasioni per caratteristiche tecniche e fisiche. Uno dei nomi più caldi da settimane è quello di Olivier Giroud. L’attaccante francese è in scadenza di contratto con il Chelsea, con Lampard vede poco il campo e vuole cambiare aria. Nel suo orizzonte, c’è Euro 2020 e dunque ha bisogno di una squadra in cui poter giocare e mettersi in luce. Tuttavia non sarà facile per l’Inter mettere le mani su di lui. Secondo la testata francese ‘Le Progres’, infatti, i nerazzurri sarebbero scoraggiati dalle richieste del giocatore in termini di ingaggio. Soprattutto, ci sarebbe anche il recente interessamento del Lione, che a sua volta cerca un attaccante dopo il grave infortunio di Depay. Motivo per il quale Marotta sta valutando anche possibili alternative.

