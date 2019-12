Calciomercato, divorzio Real-Sergio Ramos | L’erede un big di Serie A!

Le ultime di calciomercato si concentrano sulle voci provenienti dalla Spagna in merito all’addio di Ramos al Real. L’erede può arrivare dalla Serie A

C’è aria di rivoluzione in casa Real Madrid. Non solo Luka Modric, a giugno dovrebbe dire addio anche Sergio Ramos. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato del portale spagnolo ‘Diario Gol’, il centrale sembra orientato a chiudere la sua lunga e gloriosa avventura nelle file delle ‘Merengues’ al termine della stagione per trasferirsi in Francia, al Paris Saint-Germain. A quanto pare il 33enne di Camas, capitano della squadra allenata da Zinedine Zidane, avrebbe già detto sì alla ovviamente ricchissima proposta presentatagli dal club transalpino.

Calciomercato, addio Ramos al Real Madrid: Inter e Napoli tremano!

Florentino Perez potrebbe ‘guardare’ in Serie A per l’erede di Sergio Ramos. Nello specifico in casa Inter e in casa Napoli. E’ nota, infatti, la sua ammirazione per Skriniar e Kalidou Koulibaly. Per uno dei due, o anche entrambi con la decisione finale su eventualmente chi prendere che spetterebbe in teoria a Zidane (il quale per il centrocampo non molla Pogba), il numero uno dei ‘Blanços’ può mettere sul piatto qualcosa come 100 milioni di euro. Parliamo di una cifra importante che, tuttavia, potrebbe non bastare per mettere le mani sul big di Antonio Conte o su quello di Gennaro Gattuso. Ma in tal caso il presidente del Madrid potrebbe rilanciare aggiungendo dei bonus. Per l’eredità di Ramos, vanno naturalmente tenuti in considerazione pure profili ‘stranieri’, in particolare Virgil van Dijk, il pilastro difensivo del Liverpool di Klopp che probabilmente avrebbe meritato di vincere il Pallone d’Oro 2019.

