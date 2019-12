Calciomercato Inter, c’è l’apertura allo scambio con il Napoli

L’Inter lavora sul mercato e da una propria cessione potrebbe nascere una grande operazione con il Napoli e potrebbe interessare due attaccanti.

I nerazzurri lavorano sul mercato e da una propria cessione potrebbe nascere una grande operazione con il Napoli e potrebbe interessare due attaccanti. La squadra nerazzurra sarebbe infatti intenzionata a cedere il proprio esterno d’attacco ed i partenopei interessati, con una pedina di scambio clamorosa, visto il suo passato juventino. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Inter, Politano verso l’addio

Se i nerazzurri vanno a mille all’ora, c’è chi al momento non riesce a dare il meglio di sé, parliamo di Politano. Il calciatore di proprietà del club milanese sarebbe vicino all’addio, su di lui si è fatto vivo il Genoa che avrebbe poi deciso di fiondarsi su altri giocatori. Chi invece potrebbe provarci è il Napoli, con l’agente dello stesso Politano che ospite a Radio Kiss Kiss ha ammesso il piacere del suo assistito ad un ipotetico trasferimento a Napoli. Parole che quindi per il futuro fanno ben sperare, con gli azzurri che non possono però permettersi l’investimento e metterebbero sul piatto una pedina di scambio.

Calciomercato Inter, ecco chi per l’ex Sassuolo

La squadra allenata da mister Antonio Conte cerca un vice Lukaku e questo potrebbe essere trovato in un attaccante del Napoli, parliamo di Fernando Llorente. L’ariete potrebbe accasarsi alla squadra interista lasciando così il club azzurro dopo soli sei mesi. Una scelta dettata dal necessità di minutaggio che maggiormente potrebbe trovare con l’Inter e soprattutto per la mancanza di un clima sereno all’ombra del Vesuvio. Quindi è tutto aperto ad una trattativa pronta a spiccare il volo già nei prossimi giorni.

