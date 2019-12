Calciomercato Milan, ore decisive per Ibrahimovic: le ultime

Calciomercato Milan, rossoneri in caduta libera e aggrappati al ritorno di Ibrahimovic: novità in arrivo sul futuro dello svedese

Il 2019 del Milan si è chiuso, sul campo, come peggio non avrebbe potuto. Che la trasferta in casa dell’Atalanta sarebbe stata una gara difficile si sapeva, ma nessuno poteva immaginare l’arrendevolezza dei rossoneri di Pioli. Diavolo strapazzato in lungo e in largo e il 5-0 finale forse fotografa solo in parte il dominio dei bergamaschi. Un ko che mette definitivamente la pietra tombale sulle residue ambizioni di rimonta in chiave Champions e rende complicata la rincorsa anche solo ad un posto in Europa League. Sconfitta che fa riflettere in società, con diverse posizioni a rischio nei quadri dirigenziali.

Calciomercato Milan, possibile svolta per Ibrahimovic

Il Milan chiede al mercato le risposte per rinforzare la squadra di Pioli e provare un difficilissimo rilancio. Psicologicamente, l’ambiente è a terra e servirebbero colpi da urlo per dare una scossa. Il grande sogno, non c’è neanche bisogno di dirlo, sarebbe quello del ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Da tempo, il club ha formalizzato allo svedese una proposta da 9 milioni di euro complessivi per 18 mesi. Napoli e Bologna si sono defilate, ma l’attaccante non ha ancora sciolto le riserve. Sta ragionando non solo sulla convenienza economica della proposta, ma anche sull’opportunità di farsi effettivamente carico del rilancio del Diavolo. Stando alle notizie riportate in queste ore dall’Ansa, tuttavia, Ibra si starebbe decidendo per il sì. Del resto, non c’è più molto tempo e al giocatore è stato chiesto di prendere una posizione, per poter, eventualmente, trovare un alternativa. Ma c’è nuovamente ottimismo sul buon esito della trattativa.

