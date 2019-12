Calciomercato Milan, può partire già a gennaio: idea rossonera

La notizia del possibile accordo tra Cavani e l’Atletico Madrid lanciata da Sky Sport ha attirato le attenzioni verso la compagine spagnola

La delusione in casa Milan è tanta soprattutto dopo la batosta rimediata in casa dell’Atalanta. La squadra rossonera dovrà così rinforzarsi adeguatamente nella sessione invernale di calciomercato. L’obiettivo numero uno riguarda il reparto offensivo con il possibile arrivo di un big. Boban e Maldini sarebbero sulle tracce da tempo di Zlatan Ibrahimovic. Ed è proprio un profilo del genere che serve al Milan: un giocatore capace di spostare gli equilibri con gol importanti ed assist decisivi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo rossonero: futuro deciso

Calciomercato Milan, Diego Costa e Morata verso l’addio

Come svelato da Sky Sport Edinson Cavani, attaccante del PSG, avrebbe un accordo con l’Atletico Madrid. In questo modo la società spagnola potrebbe lasciar partire già a gennaio uno dei suoi giocatori d’attacco, in particolar modo l’infortunato Diego Costa. Alvaro Morata, invece, obiettivo di mercato dei rossoneri già in passato, è un punto fisso della formazione di Simeone ma il suo profilo continua a piacere alla dirigenza rossonera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta vuole il Big in Serie A: cresce la concorrenza

Il contratto di Diego Costa scadrà nel giugno 2021, ma l’attaccante dell’Atletico Madrid non sta attraversando un buon momento di forma visto che è ai box dal 23 novembre per l’ernia del disco. A poco a poco il brasiliano naturalizzato spagnolo sta riprendendo ad allenarsi per essere protagonista nuovamente nel 2020. In caso di mancato arrivo di Ibrahimovic, il Milan potrebbe pensare anche al centravanti dell’Atletico Madrid, pronto a cambiare squadra dopo i numerosi fisici che ha dovuto superare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Juventus, disastro senza fine | Un altro difensore ai saluti

Calciomercato Juventus, il bomber delude: a gennaio potrebbe partire