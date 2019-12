Calciomercato Milan, ribaltone Elliott | Non rischia solo Pioli

Il Milan incassa una sconfitta pesantissima contro l’Atalanta e le conseguenze di questo tonfo sono gravissime. Ecco cosa potrebbe accadere.

Il Milan incassa una sconfitta pesantissima contro l’Atalanta e le conseguenze di questo tonfo sono gravissime. Ecco cosa potrebbe accadere. I rossoneri sono infatti finiti in un vortice di polemiche siccome la squadra milanese non incassava una sconfitta così pesante dal 1998, match contro la Roma. Inoltre, nell’occhio del ciclone è finito anche l’aspetto dirigenziale, con Maldini e Boban su tutti, colpevoli di un mercato gestito male.

Calciomercato Milan, Boban e Maldini sulla graticola

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le parole del croato al termine del match contro l’Atalanta avrebbero irritato la società. L’ex calciatore infatti ha affermato: “Sul mercato cercheremo di fare del nostro meglio rispetto a quello che ci permetteranno di fare“. Parole ritenute irragionevoli siccome sono stati spesi ben 160 milioni di euro in estate. Ora la posizione sua e dell’ex capitano Maldini è in forte bilico, con il mercato di gennaio che rappresenterà il vero e proprio spartiacque per il futuro dei rossoneri e dei due dirigenti.

Calciomercato Milan, Maldini in gran bilico

Secondo quanto riportato dal Corriere, la posizione più in bilico sarebbe quella di Maldini, con il rossonero che avrebbe le colpe di aver costruito male la squadra. In molti sarebbero stati anche indicati per chiedere le dimissioni dell’ex difensore che non avrebbe più in mano la situazione, con poteri sempre minori a dispetto di una squadra che stenta a decollare, anzi. Undicesima e finita addirittura nella parte destra della classifica, ha deluso addetti ai lavori ed i tifosi.

