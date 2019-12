Calciomercato Juventus, futuro Haaland e Pogba: destini incrociati

Sul mercato la Juventus potrebbe vivere una doppia beffa a dir poco clamorosa con i due obiettivi Haaland e Pogba pronti a sfumare nelle prossime settimane.

Sul mercato la Juventus potrebbe vivere una doppia beffa a dir poco clamorosa con i due obiettivi Haaland e Pogba pronti a sfumare nelle prossime settimane. Sta nascendo infatti nelle ultime ore una doppia trattativa che farebbe saltare i piani bianconeri, costringendo così Paratici e l’intera dirigenza a dover virare su altri obiettivi in vista della prossima stagione. Ecco di cosa stiamo parlando.

Calciomercato Juventus, si scalda l’asse Madrid-Manchester

Come portare il giovane e promettente Haaland al Manchester United? La chiave la si trova nell’onnipresente Mino Raiola. L’agente infatti si occupa delle prestazioni del norvegese, su cui ha messo gli occhi sia la squadra inglese che la Juventus. Affinché però il procuratore spinga per l’accordo col club militante in Premier League, sarebbe fondamentale sbloccare la trattativa che vuole Pogba, altro calciatore da lui trattato, a dire addio all’Inghilterra. Il centrocampista vuole lasciare lo United con Juventus e Real Madrid ed i blancos particolarmente interessati. Secondo quanto riporta Daily Stars, Solskjær si sarebbe opposto alla cessione bloccando la trattativa.

Calciomercato Juventus, destini incrociati per Pogba e Haaland

Cosa può accade nelle prossime settimane? Il futuro è molto incerto siccome la Juventus sarebbe pronta ad inserirsi sull’uno o sull’altro calciatore nel caso in cui le rispettive operazioni non andassero in porto. Però c’è anche il rischio di perderli entrambi, siccome se Raiola riuscisse a convincere i vertici inglesi, si concretizzerebbe il doppio trasferimento con Haaland al Manchester United e Pogba al Real Madrid. Una vera e propria beffa per Paratici che lavora da tempo al grande colpo.

