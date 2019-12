Calciomercato Milan, addio ad un passo: pronto l’assalto rossonero

Il Milan intende rivoluzionare la rosa a disposizione di Stefano Pioli a partire da gennaio: si avvicina lo spagnolo Dani Olmo

Il Milan vuole anticipare le big d’Italia e d’Europa per rinforzare la rosa. La prima parte di stagione della squadra rossonera è stata negativa e così la società milanese sarebbe da tempo a lavoro per innesti di qualità già a partire dalla sessione invernale di calciomercato. Nel mirino ci sarebbe il talentuoso giocatore spagnolo della Dinamo Zagabria, Dani Olmo, classe 1998, protagonista di un inizio stagionale da urlo collezionando 22 presenze condite da otto gol e sette assist vincenti. Anche in Champions League il prodotto del settore giovanile del Barcellona si è messo in luce con prestazioni importanti e con due gol all’attivo.

Calciomercato Milan, il futuro di Dani Olmo è altrove

Il suo futuro sembra così essere lontano dalla Croazia. Lo stesso talento spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Jugones in cui ha fatto intendere il suo addio: “La scorsa estate sarebbe stato il momento ideale per fare il prossimo passo, non è successo e sono stato comunque felice perché volevo giocare la Champions”. Poi ha aggiunto: “Penso che il mio ciclo qui sia finito. Voglio fare il passo ulteriore per continuare a migliorare”.

Con il contratto in scadenza nel giugno 2021, all’età di 21 anni Dani Olmo si sente pronto per il definitivo salto di qualità: “Con me volevano effettuare il trasferimento più costoso nella storia della Croazia. Non so se sia già arrivata un’offerta”. Il Milan preparerà l’assalto decisivo a gennaio per lo spagnolo con il giocatore che può occupare diverse posizioni dal centrocampo in su. Il suo ruolo naturale è quello di trequartista, ma non disdegna di giocare anche in mediana come ha fatto diverse volte in carriera.

