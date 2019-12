Calciomercato Inter, da Kulusevski a Vidal: il punto sulle trattative

L’Inter di Antonio Conte e Beppe Marotta si prepara ad affrontare la sessione invernale di calciomercato. I nerazzurri lavorano soprattutto a centrocampo: da Dejan Kulusevski ad Arturo Vidal passando per Rodrigo De Paul.

L’Inter ha chiuso le prime 17 giornate del campionato di Serie A al primo posto, a pari punti con la super Juventus di Maurizio Sarri. I nerazzurri però hanno sofferto in Champions League e sono stati eliminati nella fase a gironi mostrando le lacune di una rosa di qualità, ma con la coperta corta in caso di infortuni o squalifiche. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A—> clicca qui!

In particolare a centrocampo Beppe Marotta e gli uomini mercato dell’Inter sono già al lavoro per fornire un rinforzo di livello ad Antonio Conte, in maniera tale da affrontare al meglio l’Europa League, la Coppa Italia e la Serie A.

Calciomercato Inter, da Kulusevski a Vidal: le ultime

Il grande sogno del calciomercato Inter a gennaio ha un nome ed un cognome: Arturo Vidal. L’ex fedelissimo di Antonio Conte potrebbe portare quella grinta in più decisiva nei momenti topici della stagione, ma tutto dipenderà dalla trattativa con il Barcellona, disposto a cedere il giocatore soltanto a titolo definitivo. Discorso differente per Dejan Kulusevski, classe 2000, esploso con la maglia del Parma di Roberto D’Aversa. Su di lui occhio anche all’interesse della Juventus di Fabio Paratici. I nerazzurri però hanno anche nel mirino giocatori del calibro di Rodrigo De Paul, Olivier Giroud e Fernando Llorente. Il primo vorrebbe lasciare Udine, ma le richieste dei friulani sono decisamente alte, mentre i due attaccanti andrebbero a completare il reparto offensivo della Beneamata.

GT