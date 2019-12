Calciomercato Inter, caccia all’esterno: doppio colpo nel 2020

Con la pista Marcos Alonso che stenta a decollare, Marotta ha un doppio piano in vista delle prossime sessioni di calciomercato per regalare all’Inter di Conte rinforzi di spessore

L’Inter chiude il suo 2019 con il netto poker rifilato al Genoa nell’ultima giornata di Serie A. Nonostante l’eliminazione in Champions, la squadra di Conte continua a brillare in campionato, mantenendo la vetta al pari della Juventus di Sarri. Dal campo al calciomercato, la dirigenza nerazzurra si guarda intorno a caccia di possibili rinforzi da regalare al tecnico pugliese, in difesa, tra gennaio e giugno.

Calciomercato Inter, due esterni per Conte: i nomi nel mirino

La corsia mancina della difesa di Conte inizia a scricchiolare. Con Asamoah falcidiato dagli infortuni, il focus per gennaio sarà sicuramente quello riguardante il laterale sinistro. La pista Marcos Alonso pare destinata, in queste ore, a raffreddarsi per le importanti richieste del Chelsea. Marotta tuttavia non si dà per vinto ed avrebbe già individuato più di un’alternativa. A gennaio il nome in pole rimane quello di Matteo Darmian che tanto bene sta facendo con il Parma, al suo rientro in Serie A dopo le delusioni con il Manchester United. L’ex Milan è stato monitorato nell’ultimo anno e mezzo con Conte che lo stima per la sua duttilità e la capacità di coprire con facilità la fascia mancina.

Se a gennaio è Darmian il colpo alla portata dei nerazzurri, a giugno in tal senso potrebbe arrivare un Big. Il nome che scalda il cuore di Marotta ed Ausilio potrebbe essere quello di Joe Gaya, terzino spagnolo del Valencia. Un colpo di assoluto spessore, vista anche la giovane età del calciatore le cui caratteristiche si sposerebbero a meraviglia con il 3-5-2- di Conte. Gaya, in scadenza nel 2023, ha collezionato 16 presenze ed 1 assist in stagione. Un nome di prim’ordine che rappresenterebbe un regalo, seppur molto complicato da acquistare, per mister Conte.

Inter, il grande sogno viene da Barcellona

Il grande sogno dell’Inter però, per giugno, prende il nome di Jordi Alba. Il laterale spagnolo, fresco di rinnovo con il Barcellona lo scorso febbraio, vive un forte dualismo con il giovane e talentuoso Firpo e potrebbe chiedere garanzie per il futuro al club blaugrana. Il classe 1996, arrivato in estate per 18 milioni di euro, è considerato il titolare del futuro nonostante l’eccellente rendimento di Jordi Alba. Il 30enne infatti ha ottenuto 12 presenze in stagione con 1 rete e 957′. Un affare che appare al momento proibitivo ma che stuzzica le fantasie di Marotta ed Ausilio. Una cosa è certa, la squadra di Conte nel 2020 abbraccerà almeno un rinforzo di primo piano in quella posizione del campo: Asamoah, in scadenza tra un anno è mezzo, è avvisato.

S.C