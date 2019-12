Calciomercato Juventus, Paratici sogna il Big: svolta in arrivo

Il calciomercato della Juventus vedrà, a giugno, almeno un innesto di spessore in attacco: il Big pronto a decidere il suo futuro

La Juventus ha chiuso il suo 2019 con l’amara sconfitta in Supercoppa contro la Lazio. Dal campo al calciomercato, la speranza di Paratici e Sarri è quella di raggiungere diversi profili tra gennaio e giugno che portino i bianconeri a trionfare anche in Europa. In tal senso, potrebbe complicarsi una delle tante idee per l’attacco, con un Big che rischia di allontanarsi da radar juventini.

Calciomercato Juventus, il top player è più lontano

La Juventus guarda con interesse al futuro di Philippe Coutinho. Il brasiliano, in prestito al Bayern Monaco fino a giugno, rischia di ritrovarsi a cambiare ancora squadra la prossima estate. L’attaccante starebbe pianificando il suo futuro, soprattutto in caso di mancato riscatto dei bavaresi per il prezzo già fissato di 120 milioni di euro. Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo‘, l’ex interista opterebbe per il ritorno in Premier League in caso di mancata permanenza con il top club tedesco. Una voglia di tornare nel campionato che l’ha consacrato, con la maglia del Liverpool, come uno dei maggiori talenti a livello mondiale.

In questo scenario, dunque, la Juventus rischia di essere tagliata fuori nella corsa al classe 1992 già accostato ai bianconeri negli scorsi mesi. Coutinho fa parte di una serie di nomi che piacciono alla dirigenza bianconera che studia, in caso di addio estivo di Ronaldo, il colpo che rimpiazzi a dovere il campione portoghese. Alla finestra per Coutinho potrebbero tornare però, dopo gli abboccamenti della scorsa estate, Manchester United e Tottenham.

Juventus, sogno Coutinho per il post-CR7: i numeri del brasiliano

Una stagione tutt’altro che negativa quella di Coutinho con il Bayern Monaco. Nonostante ciò, il riscatto fissato la scorsa estate dal Barcellona a 120 milioni sarebbe tutt’altro che scontato. Anzi. Nella rivoluzione del club tedesco che ha visto qualche mese fa l’addio di pilastri come Robben, Ribery e non solo, potrebbe portare a nuovi importanti cambiamenti che coinvolgerebbero proprio Coutinho. Con 22 presenze, 7 reti (una ogni 204′) e 7 assist, il brasiliano rimane uno dei grandi sogni della dirigenza bianconera per l’estate.

S.C