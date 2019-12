Calciomercato Inter, niente Giroud: il vice Lukaku arriva dalla Serie A

Il calciomercato dell’Inter vedrà con ogni probabilità un colpo in attacco a gennaio: spunta la clamorosa suggestione in Serie A

Un 2019 da incorniciare quello dell’Inter di Conte che ha chiuso la prima parte di stagione in vetta alla classifica della Serie A. Nonostante il fallimento in Champions, i nerazzurri guardano con ottimismo al futuro soprattutto in ottica calciomercato. Marotta e Ausilio sono al lavoro per cercare un attaccante dal sicuro rendimento da affiancare a Lukaku e Lautaro Martinez: tutti i nomi nel mirino del club di Steven Zhang.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Haaland e Pogba: destini incrociati

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, intermediari al lavoro: ecco il dopo Cristiano Ronaldo

Calciomercato Inter, colpo in attacco: le ultime

Olivier Giroud si allontana dai radar nerazzurri. A riferirlo è il quotidiano francese ‘L’Equipe’, che parla di un forte interessamento degli scozzesi dei Glasgow Rangers per la punta francese in uscita dal Chelsea. Giroud, in scadenza nel giugno 2020, è finito nel mirino della squadra di Gerrard allontanandosi al momento dell’opzione nerazzurra. In casa Inter dunque il nome in pole position resta quello di Fernando Llorente che dopo soli pochi mesi, in seguito all’addio di Ancelotti, potrebbe salutare Napoli.

Per tutte le ultime notizie sul mercato dell’Inter CLICCA QUI!

Lo spagnolo, in scadenza nel 2021 con il club di De Laurentiis, ha siglato 4 reti e firmato 1 assist in 19 presenze stagionali. Lo spagnolo è stimatissimo da Antonio Conte che lo rivorrebbe, dopo l’esperienza alla Juventus, nuovamente con sè all’Inter.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, addio ad un passo: pronto l’assalto rossonero

Calciomercato Inter, l’ex juventino nel mirino di Conte

Un nome a sorpresa quello che sta ventilando nelle ultime ore in casa Inter. Nella caccia al rinforzo in attacco per gennaio, Antonio Conte potrebbe virare con forza su Simone Zaza. Il pupillo del tecnico pugliese ha siglato fino ad ora 6 reti e 4 assist in 19 presenze stagionali con il Torino di Walter Mazzarri. Punta completa, può quindi essere l’ex Valencia, in scadenza nel 2023 con il club di Cairo, l’ultima suggestione per la dirigenza nerazzurra decisa ad accontentare Conte con una punta di spessore da affiancare a Lukaku e Lautaro Martinez già a partire dal prossimo mese.

S.C