Calciomercato Milan, nome nuovo a centrocampo: le ultime

Calciomercato Milan, i rossoneri cercano rinforzi in mezzo al campo: per la linea mediana rispunta l’egiziano Elneny

Rivoluzione o quasi, in vista in casa Milan per il mercato di gennaio. I rossoneri devono cambiare rotta per il futuro, dopo una prima parte di annata decisamente al di sotto delle attese. La compagine di Pioli così com’è non appare competitiva per puntare a grandi traguardi, anzi, anche soltanto la qualificazione in Europa League sarà difficile di questo passo. Il club pianifica le sue mosse per provare a rinforzarsi nella prossima finestra di trattative, saranno molti i correttivi da dover attuare per raggiungere l’obiettivo. Maldini, Boban e Massara al lavoro in vari reparti della rosa, numerose le trattative che potrebbero infiammarsi.

Calciomercato Milan, Elneny nel mirino per il centrocampo

Un po’ tutti i ruoli, in questo Milan, hanno palesato delle criticità. In mezzo al campo, diverse le piste che si stanno seguendo per innalzare la qualità delle alternative a disposizione di Pioli. Oltre ai nomi piuttosto caldi di Matic e Xhaka, si aggiunge anche quello di Elneny. Il mediano egiziano è stato già seguito un po’ di tempo fa dai rossoneri, ma ora il suo profilo torna di attualità. Il giocatore di proprietà dell’Arsenal è in prestito al Besiktas, dove si sta disimpegnando piuttosto bene. Ma secondo ‘Sport Mediaset’, non gli dispiacerebbe cambiare aria e la Serie A sarebbe una destinazione piuttosto gradita. Il suo agente era stato a Milanello qualche settimana fa, proponendolo alla dirigenza, che ci sta pensando adesso piuttosto seriamente. Potrebbe trattarsi di un innesto funzionale e dalle cifre non spropositate, utile per rinforzarsi senza sacrifici eccessivi.

N.L.C.