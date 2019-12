Calciomercato Milan, la nuova suggestione per il futuro di Piatek

Per il Milan si prospetta un mercato di gennaio intenso. Sul banco c’è il futuro di Piatek e non solo, con l’arrivo di un attaccante in vista.

Per il Milan si prospetta un mercato di gennaio intenso. Sul banco c’è il futuro di Piatek e non solo, con l’arrivo di un attaccante in vista. I rossoneri infatti potrebbero andare incontro ad una vera rivoluzione visto il pessimo avvio di stagione e l’attaccante polacco sarebbe sul banco degli imputati. Il suo futuro è legato strettamente all’arrivo di una punta, perché se non arriva per lo meno un altro giocatore nel reparto avanzato, non verrà nemmeno presa in considerazione una sua cessione.

Calciomercato Milan, nuova suggestione per Piatek

Intanto, col mercato che apre fra meno di dieci giorni, c’è una nuova suggestione che si fa largo. Questa riguarda la Fiorentina che cerca un attaccante e potrebbe mettere gli occhi sull’ex Genoa, prendendolo in prestito. Andrebbe infatti a formare un grande reparto avanzato per la Viola, pensando che in rosa ci sono già Chiesa e Ribery. Si tratta pur sempre di un’ipotesi siccome sarebbe difficile prevedere un trasferimento del calciatore senza l’arrivo di un sostituto di livello.

Calciomercato Milan, l’esigenza di una punta

I rossoneri pensano da tempo al colpo Ibrahimovic: lo svedese è il giocatore maggiormente seguito e su cui stanno ininterrottamente lavorando. C’è bisogno di trovare però l’accordo sulle cifre ed i tempi del contratto che lo andrebbe a legare al club milanista. Altre ipotesi portano a Kean dell’Everton, che è in crisi col club inglese e potrebbe prendere in considerazione l’idea di un ritorno in Italia.

Ultima idea, avanzata soprattutto negli ultimi giorni, vede l’interessamento per la punta del Real Madrid, Jovic. Su di lui ci sarebbe bisogno di un maggiore sforzo economico, e quindi si tratterebbe di una trattativa difficile da imbastire. Vedremo quindi come il Diavolo si muoverà affinché riesca ad assicurarsi un attaccante e affinché si possa realmente pensare al prestito di Piatek alla Fiorentina.

