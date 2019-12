Calciomercato Milan, Rodriguez out: serve un vice Theo Hernandez

Sempre più vicino l’addio di Ricardo Rodriguez, per il Milan serve un’alternativa a Theo Hernandez: da Kurzawa a Ghoulam.

Theo Hernandez è la grande sorpresa di questo inizio di stagione del Milan. Il giovane francese è ormai titolare inamovibile sulla corsia mancina del club rossonero. Alle sue spalle però non ci sono molte certezze. Ricardo Rodriguez non ha dimostrato garanzie e allo stesso modo Davide Calabria, dirottato a sinistra contro l’Atalanta nella seconda parte di gara.

Calciomercato Milan, Rodriguez in uscita

Sembra sempre più lontano dai colori rossoneri il futuro di Ricardo Rodriguez. Il giocatore svizzero è ormai relegato al ruolo di riserva, ma per non perdere il posto in nazionale visto l’Europeo da disputare, è in cerca di una maglia da titolare. Per questo si profila l’ipotesi di un ritorno in Bundesliga, anche se pure il Fenerbahçe si è detto interessato al terzino elvetico.

Il Milan cederà Rodriguez solo a titolo definitivo e in caso di partenza sarà necessario però trovare un sostituto. Vero che Theo Hernandez è titolare inamovibile, ma il Milan non può certamente proseguire il resto della stagione senza sostituti.

Calciomercato Milan, da Kurzawa a Ghoulam: i vice Hernandez

In caso di addio di Rodriguez, il primo nome come vice-Hernandez porta in Francia, per la precisione a Kurzawa. Il giocatore è in uscita dal Paris Saint-Germain e, complice un contratto in scadenza, può liberarsi a gennaio per una cifra non troppo elevata. Un’alternativa porta a Napoli, in particolare a Faouzi Ghoulam, la cui carriera in azzurro sembra ormai in dirittura d’arrivo. Ghoulam però piace anche in Francia e l’Olympique Marsiglia sembra pronto a fare sul serio. Piace sempre Celik del Lilla, che però gioca a destra, mentre un nome dell’ultim’ora può essere Wague del Barcellona. Il giovane senegalese non ha trovato molto spazio. Anche lui gioca principalmente a destra, ma può benissimo essere impiegato anche sull’altra fascia.

A.G.