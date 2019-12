Calciomercato Inter, due gioielli di Conte nel mirino del Top club

Il calciomercato dell’Inter, la prossima estate, potrebbe vedere due cessioni di primissimo piano: il top club all’assalto dei gioielli nerazzurri

L’Inter chiude il suo 2019 da grande protagonista, con la vetta della Serie A conquistata in coabitazione con la Juventus campione in carica. Dal campo al calciomercato il passo è breve e, tra gennaio e giugno, sono diverse le possibilità di vedere numerosi cambiamenti alla rosa di mister Conte. Un top club non smette di pensare a due Big nerazzurri: in estate il possibile assalto.

Calciomercato Inter, si scalda l’asse con il Barcellona: i nomi

Secondo il quotidiano spagnolo ‘Sport‘, la dirigenza del Barcellona avrebbe messo in cima alla lista per il mercato estivo due nomi. Lautaro Martinez dell’Inter e Donyell Malen del Psv. Non è un mistero che Ivan Rakitic e soprattutto Arturo Vidal siano tra i grandi sogni per il mercato 2020 dell’Inter di Conte. In particolar modo il cileno è il profilo caldo per gennaio, anche se non parrebbe semplice convincere il Barcellona. La dirigenza nerazzurra, però, dovrà tenere a bada i possibili assalti dei catalanti per due gioielli nerazzurri.

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez per cui in estate serviranno oltre 100 milioni, con l’Inter che con un’offerta monstre potrebbe cedere l’argentino. Discorso diverso per Stefano Sensi, considerato il nuovo Xavi dal club blaugrana che sarebbe disposto a spendere 50 milioni di euro per il cartellino dell’ex Sassuolo. In tal senso, i contatti sarebbero stati già avviati in vista della prossima estate di mercato.

Inter, che numeri per Lautaro e Sensi!

Arrivato in estate dal Sassuolo, Stefano Sensi ha conquistato tutti in breve tempo prendendo in mano il centrocampo dell’Inter. Il 24enne, nonostante il lungo infortunio, ha collezionato 11 presenze con 3 reti e ben 4 assist vincenti. Numeri straordinari che spingeranno il Barcellona a fare sul serio per l’ex Sassuolo la prossima estate. Discorso assolutamente analogo quello che riguarda Lautaro Martinez. L’addio di Icardi prima, l’approdo di Lukaku come partner ideale poi, hanno portato alla consacrazione del talento argentino già a quota 13 reti e 3 assist in 22 presenze in stagione. Un duo imprescindibile per Conte che, la prossima estate, dovrà fare i conti con il Barcellona.

S.C