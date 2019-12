Calciomercato Inter, doppio segnale dall’Inghilterra

Calciomercato Inter, nerazzurri sempre in pressing su Marcos Alonso e Giroud: le ultime da casa Chelsea sui due obiettivi per gennaio

Grandi manovre in vista per l’Inter per il mercato di gennaio. Nerazzurri tra le squadre che saranno sicuramente più attive, l’obiettivo è rinforzarsi per essere competitivi fino alla fine per il titolo. Marotta vuole regalare a Conte innesti di grande livello per alzare la qualità della rosa, è lecito attendersi operazioni di un certo calibro da parte del club milanese. Vari i reparti in cui l’Inter ha bisogno di acquisti di spessore, considerata l’emergenza che per larga parte dell’autunno ha condizionato le scelte dell’allenatore.

Calciomercato Inter, le ultime su Marcos Alonso e Giroud

La sfida alla Juventus passa da rinforzi possibili come Vidal e Kulusevski, ma non soltanto. Inter che guarda in casa Chelsea, dove nel mirino ci sono giocatori come Marcos Alonso e Giroud. L’esterno spagnolo sarebbe un’ottima alternativa per la fascia sinistra, dove le condizioni di Asamoah non incoraggiano a un grande ottimismo. L’attaccante sarebbe invece un ottimo vice Lukaku per dare fiato al centravanti belga in determinate occasioni. Trattative non semplici, viste le richieste elevate dei ‘Blues’ nel primo caso (si parla di circa 35 milioni di euro) e del giocatore in termini di ingaggio nel secondo. Ma si tratta di due calciatori che non sono esattamente prime scelte per Lampard. Situazione confermata dall’esclusione contro il Southampton di entrambi. Per Marcos Alonso si parla in realtà di un problema fisico, ma di sicuro gli spiragli per una cessione ci sono tutti. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

