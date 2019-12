Calciomercato Inter, tutto su Vidal | Marotta gioca il jolly

L’Inter potrebbe aver trovato l’accordo per il trasferimento in nerazzurro di Vidal, ma con una particolare richiesta dei blaugrana.

L’Inter potrebbe aver trovato l’accordo per il trasferimento in nerazzurro di Vidal, ma con una particolare richiesta dei blaugrana. I nerazzurri da mesi lavorano per portare a termine l’operazione ed ora si sarebbe arrivati al tanto atteso punto di svolta che garantirebbe a Conte un centrocampista di qualità e quantità, oltre che ad un rinforzo per una zona del campo in cui il club è ‘corto’.

Calciomercato Inter, ecco come si è convinto il Barcellona

Portare Vidal a Milano, secondo quanto riportato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, non è facile per il club interista siccome le richieste blaugrana sono particolarmente alte. Infatti l’Inter offre un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro mentre il Barcellona ne chiede 20 con riscatto automatico. Distanza tra le parti che può essere colmata mentre dal punto di vista del contratto del cileno, si arriverebbe ad un accordo fino al 2022, assicurando al giocatore un anno in più rispetto invece al contratto spagnolo che scade nel giugno del 2021. Non sono però gli unici punti su cui si fonda la trattativa, siccome il Barcellona ha imposto due importanti obblighi per l’Inter.

Calciomercato Inter, Vidal in cambio di due corsie preferenziali

Il cardine su cui si fonda la trattativa tra i due club è la corsia preferenziale che dovrà riservare l’Inter al Barcellona. Infatti per il prossimo mercato estivo gli spagnoli hanno messo gli occhi su Lautaro Martinez e Sensi. Per i due giocatori la concorrenza è ampia e di conseguenza il club allenato da Valverde ha chiesto un ‘occhio di riguardo’ quando verranno realmente imbastite le trattative. Insomma, una sorta di clausola invisibile che permetterebbe ai due club di trovare il definitivo accordo per Vidal e di ragionare a nuove operazioni per il futuro.

G.S.