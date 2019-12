Calciomercato Milan, addio immediato: la delusione rossonera!

L’indiscrezione lanciata da Sky Sport sul possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan cambia i piani dei rossoneri: la strategia per Piatek

Nel calcio tutto cambia velocemente. Bastano pochi mesi per calare di rendimento con la possibilità di passare in poco tempo da goleador implacabile a seconda scelta. Così si può riassumere l’ultimo anno dell’attaccante polacco del Milan Krzysztof Piatek. Con l’indiscrezione lanciata da Sky Sport che avvicina sempre di più Zlatan Ibrahimovic al ritorno in maglia rossonera, l’ex Genoa potrebbe cambiare subito aria con l’arrivo del campione svedese. La prima parte di stagione della squadra milanese non è stata esaltante con lo stesso centravanti tra le delusioni più grandi della formazione di Pioli, arrivato dopo l’esonero di Giampaolo.

Calciomercato Milan, il declino di Piatek

In questa stagione Piatek ha collezionato finora 17 presenze condite soltanto da quattro reti all’attivo. Dopo l’esplosione nei primi mesi dello scorso anno con la maglia del Genoa, nella sessione invernale il Milan lo ha acquistato per una cifra vicina ai 35 milioni di euro più bonus. Dopo soltanto un anno la stessa società rossonera potrebbe già venderlo cambiando così strategie: il bottino di quattro reti è un po’ misero per la formazione vogliosa di riscatto.

Nelle ultime ore, come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, ha preso quota anche la possibilità di un ritorno in prestito al Genoa, ipotesi non gradita per il Pistolero. A gennaio sarà così decisivo il suo futuro: sarà il giovane attaccante portoghese Rafael Leao l’alternativa numero uno del campione svedese. L’avventura di Piatek al Milan è ormai ai titoli di coda.

