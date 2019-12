Calciomercato Inter, trattativa riaperta: cambia l’offerta dei nerazzurri

Ancora pochi giorni, poi decollerà ufficialmente il mercato di gennaio. L’Inter proverà il colpo per il centrocampo: cambia lo scenario per Vidal

L’Inter sarà una delle protagoniste indiscusse della prossima sessione di calciomercato. La società nerazzurra è sempre a lavoro per regalare innesti già pronti, soprattutto nella zona centrale del campo, ad Antonio Conte. L’obiettivo del club milanese è quello di ritornare dopo tanti anni lo scudetto a casa, ma sarà ancora una volta complicato vista la corazzata bianconera della Juventus. E così a gennaio l’Inter potrà puntare su acquisti di primo livello anticipando le big d’Europa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, addio immediato: la delusione rossonera!

Calciomercato Inter, cambia l’offerta per Vidal

Uno dei primi obiettivi di mercato già da diversi mesi è quello che porta al guerriero cileno del Barcellona, Arturo Vidal. Il centrocampista blaugrana sta vivendo un periodo altalenante sotto la gestione di Valverde alternando buone prestazioni a momenti seduto costantemente in panchina. Il giocatore conosce molto bene Conte dai tempi della Juventus e così la società nerazzurra sta provando a riallacciare i rapporti chiudendo in breve tempo la trattativa. Il dialogo tra le due società va avanti da tempo: come svelato dall’edizione de “La Gazzetta dello Sport” c’è una distanza minima di 8 milioni tra la domanda (20) e l’offerta ferma a 12.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, due gioielli di Conte nel mirino del Top club

Inizialmente l’Inter aveva pensato ad un prestito oneroso per arrivare al giocatore, ma ora lo scenario è cambiato. La famiglia Zhang ha comunicato all’amministratore delegato Beppe Marotta di andare fino in fondo per chiudere il primo acquisto del 2020. Vidal si avvicina sempre di più: sarà lui il primo regalo per il prossimo anno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>

Calciomercato Juventus, Paratici sogna il Big: svolta in arrivo

Calciomercato Juventus, intermediari al lavoro: ecco il dopo Cristiano Ronaldo

S.I.