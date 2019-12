Calciomercato Juventus, futuro Eriksen: Mourinho svela tutto

Il manager del Tottenham, José Mourinho, è tornato a parlare della situazione contrattuale di Eriksen: svelato il futuro del danese

Il futuro di Christian Eriksen è sempre in bilico. Il centrocampista danese del Tottenham, in scadenza di contratto con gli Spurs, dovrebbe annunciare il suo futuro a partire dai prossimi giorni. In campo negli ultimi venti minuti nella sfida contro il Brighton, il danese ha messo in mostra tutto il suo repertorio con lo stesso manager portoghese, José Mourinho, che ricorre alla sua tecnica in momenti topici della partita. Finora l’ex Ajax ha collezionato 21 presenze condite da due gol e da tre assist vincenti. Sulle sue tracce ci sarebbero i maggiori club italiani ed europei, che avrebbero già inviato le proprie proposte al giocatore del Tottenham.

Calciomercato Juventus, annuncio Eriksen a breve

Ai microfoni di Sky Sports lo stesso Mourinho ha svelato le sue impressioni sul futuro del danese dopo la vittoria in rimonta sul Brighton: “Con Christian c’è un dialogo molto aperto e onesto, ci fidiamo l’uno dell’altro”. Poi ha aggiunto: “So cosa farà in futuro, ma non sarò io a svelarlo. Toccherà a lui parlarne quando lo riterrà opportuno. Io lo impiego quando ne ho bisogno perché vedo che ha la volontà di darci una mano con la sua qualità”. La decisione definitiva sembra ormai già presa, ma va soltanto annunciata. Dal Real Madrid alla Juventus passando per le due milanesi: Eriksen fa gola a tutti.

