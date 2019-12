Calciomercato Juventus, scambio top ad un passo: le ultime

La Juventus è pronta a rivoluzionare la rosa di Sarri nelle prossime sessioni di calciomercato: avanza lo scambio per il top player

La Juventus chiude il 2019 con l’amaro in bocca per la sconfitta, in Supercoppa, contro la Lazio. La squadra di Sarri tuttavia si candida come una delle maggiori protagoniste delle prossime sessioni di calciomercato. A gennaio, infatti, starebbe avanzando l’idea per un clamoroso scambio che regalerebbe a Sarri il top player a centrocampo: gli scenari per gennaio.

Calciomercato Juventus, scambio con il Psg: top player in arrivo

Una trattativa che avanza spedita verso la sua conclusione, positiva, in vista di gennaio. Emre Can è ormai in partenza, messo in disparte da Sarri e fuori dal progetto bianconero per il futuro. Lo scambio con il Psg che cederebbe alla Juventus Leandro Paredes prosegue, con gli ultimi contatti telefonici per gli auguri di Natale tra Leonardo e Paratici. Secondo ‘Tuttosport‘, infatti, si attenderebbero i primi giorni di gennaio per chiudere un affare ormai impostato da tempo.

Da un lato Emre Can che sposerebbe il progetto dei parigini agli ordini del connazionale Tuchel, dall’altro Leandro Paredes che si ritroverebbe al centro del progetto del club torinese con Sarri che ritiene l’argentino il regista ideale nel suo 11 titolare. Situazione in divenire ma la linea pare ormai tracciata: si scalda l’asse Torino-Parigi, Juventus e Psg pronti al maxi affare.

Calciomercato Juventus, è Paredes il regalo per Sarri: i numeri

Uno scambio ventilato da settimane e che si avvicina alla chiusura, in vista di gennaio. Sarri è pronto a scartare, seppur in ritardo, il suo regalo di Natale: Leandro Paredes. Addio dunque ad Emre Can, mai entrato nelle grazie dell’ex tecnico del Napoli, ed un abbraccio all’ex romanista che a Parigi agli ordini di Tuchel sta facendo fatica. Sono \5 le presenze, con ‘soli’ 838′ ed 1 assist vincente. Numeri non esaltanti per un talento che vuole rilanciarsi, dopo essere stato già protagonista con la maglia della Roma.

S.C