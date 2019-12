Calciomercato Inter, Vidal per gennaio: a giugno un top. Il punto sul centrocampo

Calciomercato Inter, Arturo Vidal si avvicina per gennaio ma la Juventus prova lo sgarbo ai nerazzurri: la situazione.

Ben noto è che l’Inter stia vivendo non poche difficoltà a livello numerico, in quest’ultimo periodo diversi sono stati gli appelli di Conte per rinforzare la rosa in vista del mercato di gennaio. Il principale reparto che ha messo a nudo evidenti defezioni è il centrocampo che, già fornito di pochi uomini, ha visto Sensi avere diversi problemi fisici negli ultimi due mesi dopo un avvio scoppiettante. In più, a fine novembre, Barella ha dovuto operarsi al ginocchio destro e non tornerà prima di febbraio inoltrato.

L’ad Marotta insieme ad Ausilio hanno studiato diverse opzioni. La prima, quasi del tutto decaduta, portava a Matic che ora però sembra sempre più vicino alla permanenza allo United almeno fino a giugno. Il serbo è seguito da Ivan Rakitic, ai margini del Barcellona, che però costa troppo: circa 30 milioni di euro. Resta dunque in lizza, almeno per ora, solo Vidal. Quest’ultimo ha un particolare feeling con il tecnico Conte visti i trascorsi alla Juventus. A proposito, i bianconeri nelle ultime ore pare stiano vigili sulla situazione per provare a soffiare il cileno ai nerazzurri. Tra l’Inter ed il Barcellona però ci sono stati già numerosi contatti e la trattativa pare in stato avanzato.

Inter, dopo Vidal a giugno uno tra Eriksen e Milinkovic-Savic

Per giugno invece sarà d’obbligo un top-player nella zona nevralgica del campo. Il primo obiettivo porta il nome di Christian Eriksen, in scadenza di contratto con il Tottenham, sul quale si registrano gli interessamenti di Juventus, Manchester United, Real Madrid e Paris Saint-Germain. L’alternativa, se così si può chiamare, porta a Milinkovic-Savic della Lazio che è stato già cercato nelle scorse sessioni di mercato. Il calciatore è tornato a risplendere più che mai in maglia biancoceleste e questo ha fatto nuovamente schizzare la sua valutazione oltre i 100 milioni di euro. Una cosa è certa, a Milano sarà un’estate infuocata.

