Calciomercato Juventus, domino Real | Si libera il centrocampista

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere l’assalto ad un Big del Real Madrid: gli scenari per l’estate

La Juventus, chiuso il 2019 con l’amara sconfitta in Supercoppa contro la Lazio, guarda al futuro ed al calciomercato di gennaio. La sessione invernale potrebbe portare diverse sorprese ma è per giugno che la dirigenza bianconera starebbe provando a pianificare più di un colpo di grande spessore. L’occasione potrebbe arrivare da Madrid, sponda Real: un Big nel mirino di Paratici.

Calciomercato Juventus, un Big può lasciare il Real

Secondo quanto riportato dalla Spagna, il Real Madrid starebbe cominciando a pensare con forza ad Andrè Zambo Anguissa, per l’estate, per rinforzare il centrocampo di Zidane. Il classe 1995 di proprietà del Fulham ma in prestito, con diritto di riscatto, al Villarreal è l’ultimo nome sul taccuino delle ‘Merengues’. Il club spagnolo, oltre al sogno Pogba condiviso proprio con la Juventus, pensa al talento camerunense che tanto bene sta facendo con il ‘Sottomarino giallo’. In tal senso, l’acquisto di Anguissa potrebbe portare Florentino Perez ad un sacrificio di un certo spessore: Toni Kroos.

Da tempo nel mirino di Paratici, il campione tedesco potrebbe cambiare aria visto il possibile affollamento nel ruolo il prossimo giugno. Kroos, nonostante il prolungamento lo scorso maggio con l’accordo siglato fino al 30 giugno 2023, può diventare un’occasione più che ghiotta per i top club europei. In tal senso, la Juventus sarebbe in prima fila per regalare l’ex Bayern a Sarri in vista della stagione 2020/21. Situazione in divenire, l’asse Torino-Madrid è destinato a scaldarsi: Paratici è pronto a pescare in casa Real.

Juventus, sogno Kroos: i numeri del tedesco

Nonostante la grande concorrenza a centrocampo, Toni Kroos continua ad essere una delle pedine più preziose nello scacchiere tattico di Zidane. Il tedesco in stagione ha già accumulato ben 21 presenze complessive con 3 reti e ben 4 assist vincenti. Una stagione più che positiva per l’ex Bayern, il cui destino potrebbe essere a sorpresa lontano da Madrid, il prossimo giugno. La Juventus resta alla finestra interessata: è Kroos, già seguito negli scorsi mesi, il sogno per la mediana di mister Sarri.

S.C