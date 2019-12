Calciomercato Inter, futuro Rakitic: il croato svela tutto

Obiettivo di mercato dell’Inter, il centrocampista croato del Barcellona, Ivan Rakitic, ha parlato apertamente del suo futuro: il suo obiettivo

Ivan Rakitic non sta vivendo un ottimo momento della sua carriera. Il centrocampista croato del Barcellona ha collezionato in questa prima parte di stagione soltanto 760 minuti complessivamente attirando così gli interessi delle big d’Italia e d’Europa. L’Inter ha provato a chiedere informazioni, oltre per il cileno Vidal, anche per l’ex Siviglia, voglioso di riscatto nel 2020. In un’intervista a Sportske Novost lo stesso blaugrana ha svelato apertamente il suo futuro: “La domanda più importante è se posso giocare al Barcellona. Se posso farlo, sono certo che sia il posto migliore per me. Vedremo cosa succederà, lavoro per dare il mio contributo. Sono qui da cinque anni e mezzo e ho vissuto i miei giorni più importanti a Barcellona. E credo che il meglio debba ancora venire”. Poi ha aggiunto novità importanti: “La mia idea è rimanere. Sono molto felice e orgoglioso di essere qui. Sono successe molte cose, è così, ma dico che il mio obiettivo è giocare nel Barcellona”.

Lo stesso Rakitic ha, poi, tirato le somme per questo 2019 che si avvia alla conclusione: “L’inizio è stato buono, ma si è concluso con l’amara eliminazione in semifinale di Champions e la sconfitta in finale di Coppa del Re con il Valencia. La prima metà dell’anno è stata molto positiva, poi è successo qualcosa. Ci sono stati tanti cambiamenti, ma sono felice e orgoglioso di ciò che ho fatto. In ogni periodo ci sono momenti belli e altri difficili in cui si impara. Ho tenuto sempre un atteggiamento positivo”.

Ora con Vidal verso la cessione (sembra ormai vicinissimo proprio ai nerazzurri), Rakitic potrebbe anche restare in Liga con la possibilità di conquistare un posto da titolare con Valverde. Le sue dichiarazioni non fanno presagire ad una cessione, bensì ad una conferma dopo tanti anni in maglia blaugrana.

