Calciomercato Juventus, c’è la conferma: assalto dei bianconeri

La Juventus è da sempre interessata ai migliori talenti in circolazione. La società bianconera è pronta a sferrare l’attacco vincente in ottica futura

Mai a riposo. La Juventus starebbe sempre al lavoro per regalare a Maurizio Sarri innesti di prima fascia in vista della sessione invernale di calciomercato. La stessa società bianconera potrebbe così anticipare le big d’Europa per il forte e promettente attaccante del Salisburgo, Erling Haaland, al centro di numerosi intrecci di mercato. Nelle ultime ore il direttore sportivo del Lipsia, Oliver Mintzlaff, sempre del gruppo Red Bull ha svelato ai microfoni di Sport1 di aver avvicinato il centravanti per convincerlo: “Ci ha ascoltati ed è disposto a trasferirsi, vuole giocare in un nuovo club entro la prossima estate”. Ma non solo.

Calciomercato Juventus, futuro Haaland: c’è la conferma

Lo stesso ds del Lipsia, poi, ha svelato anche tre squadre interessate all’ariete norvegese: “Ci sono Manchester United, Juventus, Borussia Dortmund e qualche altro club. Il Lipsia ha dei limiti, per ora il valore è ancora accessibile, ma non è l’unico fattore”. E così è arrivata la conferma del forte interessamento del club bianconero, che pensa già al futuro per rinforzare il reparto offensivo con un attaccante di sicuro avvenire.

La Juventus non parte così battuta dopo che si era diffusa negli ultimi giorni la notizia dell’affare ormai dato per chiuso con il Manchester United. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’offerta decisiva dei bianconeri, pronti a beffare le altre compagini europee. Corsa a quattro, chi la spunterà?

S.I.