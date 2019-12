Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo: la confessione del campione portoghese

Dopo la sconfitta in Supercoppa italiana, la delusione in casa Juventus è ancora tanta: lo stesso Ronaldo ha svelato il suo futuro

Il 2020 sarà l’anno decisivo per la Juventus. L’obiettivo della compagine bianconera è quello di riuscire a trionfare in campo europeo con il trionfo della Champions League, che manca ormai da troppo anni a Torino. Dopo la delusione dello scorso anno, lo stesso Cristiano Ronaldo vorrebbe tornare ad alzare il trofeo più ambito che riguarda le big europee. Il campione portoghese si è aggiudicato per la sesta volta l’Oscar dei Globe Soccer Awards di Dubai, rilasciando alcune dichiarazioni importanti in vista del suo futuro.

Calciomercato Juventus, Ronaldo ha deciso!

Come riportato da Sport Mediaset la stella lusitana della Juventus ha annunciato quando smetterà di giocare: “Quando il mio corpo non risponderà più nel modo giusto in campo, allora sarà arrivato il momento di smettere. Molti anni fa ci si ritirava a 30, 32 anni: oggi vedi in campo persone di 40 anni”. Così il portoghese ha svelato di voler essere ancora competitivo per le prossime stagioni per continuare a conquistare successi importanti sia di squadra che a livello personale.

La sua stagione non era iniziata nel migliore dei modi con pochi gol segnati finora, poi dalla gara contro il Sassuolo il portoghese è tornato ad essere implacabile sotto porta mettendo in mostra tutte le sue qualità. Il suo futuro dipenderà dai primi mesi del nuovo anno: se la Juventus dovesse tornare protagonista anche in Europa, Cr7 potrebbe anche pensare di continuare la sua avventura in bianconero.

