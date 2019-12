Calciomercato Inter, clamorosa decisione di Vidal: cileno sempre più vicino

Arturo Vidal sorprende ancora una volta tutti con una decisione clamorosa che consegna una svolta decisiva nella trattativa tra Barcellona ed Inter.

Arturo Vidal sorprende ancora una volta tutti con una decisione clamorosa che consegna una svolta decisiva nella trattativa tra Barcellona ed Inter. Il centrocampista si avvicina sempre di più ad i nerazzurri, pronti all’assalto all’apertura del mercato invernale. Trattativa pronta ad infiammarsi e che potrebbe regalare alla società il rinforzo tanto atteso per la zona mediana del campo.

Calciomercato Inter, Vidal ed una scelta clamorosa

Secondo quanto riporta da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe uno scontro totale tra il giocatore ed il Barcellona. Infatti Vidal avrebbe denunciato i blaugrana per il mancato pagamento di 2,4 milioni di euro di bonus. il cileno ha deciso di portare il club che detiene il suo cartellino davanti alla Commissione mista della Liga e del sindacato calciatori, per dirimere una controversia, che, a quanto pare, va avanti da quasi un mese. Una divisione che sembra ormai insanabile, con l’ex Juventus che è ormai promesso sposo dell’Inter, o quasi.

Calciomercato Inter, un caso che darebbe il via libera al trasferimento

Il problema nasce da una delle clausole presenti nel contratto di Vidal. L’accordo infatti riporta il percepimento di quasi 2 milioni di euro nel caso in cui Vidal avesse giocato il 60% delle partite ufficiali del Barcellona durante la scorsa stagione. Il giocatore non ha raggiunto la cifra richiesta, ma sostiene di dover comunque ricevere la metà del bonus. Il Barcellona, invece, sostiene di non dover versare niente. Inoltre, alla base ci sono anche dei bonus non pagati per il raggiungimento delle fasi a eliminazione diretta e i quarti di finale della Champions League (circa 1,4 milioni di euro ciascuno), cosa che invece i legali del Barcellona negano. Anzi, affermano di dover corrispondere solo il 50% di tali importi. Infine, Vidal rivendica anche la metà del bonus per la vittoria del campionato, per un importo di 250.000 euro. Una guerra totale che potrebbe favorire l’Inter in una trattativa pronta quindi a spiccare il volo.

