Calciomercato Juventus, operazione Pogba: arriva la svolta

Una decisione che avrebbe spianato la strada alla Juventus per l’arrivo in bianconero di Paul Pogba, ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore. In vista del mercato estivo si è infatti palesata la scelta del Real Madrid che avrebbe annunciato le proprie intenzioni in merito all’arrivo o meno del francese in blancos. Una decisione che ah sorpreso tutti e che apre a scenari nuovi.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid “scarta” Pogba

Zidane ha scelto: non sarà Pogba la stella del centrocampo spagnolo nella prossima stagione. L’allenatore francese ha deciso di puntare sui talenti già presenti in rosa. Infatti, il tecnico vuole valorizzare l’astro nascente Valverde, dandogli una grande opportunità per consacrarsi, decidendo quindi di accantonare l’idea di aver nel proprio roster l’ex Juventus. Questo quanto riportato da As, che poi spiega come il valore dello stesso centrocampista uruguayano è salito in maniera esponenziale negli ultimi mesi e potrebbe tramutarsi in un vero e proprio crack in vista di un futuro mercato. Di conseguenza quindi si aprono nuovi scenari in ottica Pogba per la squadra allenata da Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, tutto cambia nella corsa al francese

La squadra bianconera ora diventa la prima pretendente per il francese con la strada naturalmente spianata dalla decisione del Real Madrid di tirarsi indietro. Ora tocca quindi a Paratici trovare l’accordo sia con il Manchester United che con Mino Raiola, agente del calciatore che spesso e volentieri riesce a decidere le sorti delle trattative. Paratici vuol tentare di riportare il giocatore a Torino a cifre più basse rispetto a quando è stato venduto. Operazione difficile da portare a termine, ma dove dipenderà anche dalla volontà dello stesso Pogba, che sembra aver manifestato l’intenzione di voler andar via.

G.S.