Calciomercato Juventus, restyling in difesa | Colpo da 100 milioni

La Juventus studia un nuovo colpo in difesa. Il nome nuovo per giugno è quello di Upamecano del Lipsia, la cui clausola è di 100 milioni di euro.

L’avvio del nuovo ciclo in casa Juventus, con Sarri in panchina, ha portato e porterà numerosi stravolgimenti nella rosa bianconera. Bianconeri che intendono proseguire sulla falsariga degli innesti di qualità, anche nell’ottica di un ringiovanimento complessivo non più rimandabile. Il discorso vale soprattutto per la linea arretrata, dove l’età avanza per Giorgio Chiellini ma anche per Leonardo Bonucci. Gli innesti di de Ligt e Demiral hanno sicuramente abbassato l’età media, ma si tratta di un processo destinato ad andare ulteriormente avanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occasione dalla Premier League per la difesa

Calciomercato Juventus, assalto a Upamecano a giugno

Tra i profili maggiormente seguiti in tal senso dalla Juventus c’è Dayot Upamecano. Il difensore francese, classe 1998, è una delle colonne del Lipsia capolista in Bundesliga. I tedeschi, tuttavia, avrebbero deciso per la cessione del giocatore a giugno, avendo già trovato il suo erede. Le informazioni in possesso dei colleghi francesi de ‘Le Parisien’, infatti, riferiscono che il Lipsia avrebbe chiuso con il Psg per l’acquisto del giovanissimo Tanguy Kouassi. Quest’ultimo è un classe 2002 molto promettente, per il quale è in vista un contratto quinquennale. L’approdo di Kouassi in Germania darebbe dunque il via libera alla partenza di Upamecano, nel cui contratto c’è una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Cifra assai elevata, ma che varrebbe la pena investire per uno dei futuri crack a livello difensivo mondiale. La Juve monitora la situazione molto attentamente, il giocatore in passato era stato anche nel mirino del Milan prima che la sua valutazione diventasse fuori portata. Su di lui, in tempi recenti, è stato particolarmente attivo l’Arsenal, ma la proposta da parte dei Gunners di circa 40 milioni è stata ritenuta troppo bassa da parte del Lipsia.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, idea Aguero: ecco come può arrivare

Calciomercato Juventus, non solo Mandzukic: addio immediato per due esuberi

N.L.C.