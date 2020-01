Calciomercato Juventus, Paratici non si ferma: altro colpo in arrivo

La Juventus dopo aver acquistato Kulusevski dal Parma non si ferma e Paratici è pronto a firmare l’ennesimo colpo del mercato bianconero.

La Juventus dopo aver acquistato Kulusevski dal Parma non si ferma e Paratici è pronto a firmare l’ennesimo colpo del mercato bianconero. La vecchia signora infatti ha deciso di voler rinforzare la retroguardia e di conseguenza il direttore sportivo lavora incessantemente. Pronto infatti un nuovo sgambetto all’Inter, siccome la squadra di Torino si sta interessando ad un calciatore già puntato dai nerazzurri. Andiamo a scoprire di chi si stratta.

Calciomercato Juventus, il colpo arriva dal Chelsea

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Corriere di Torino, per la squadra allenata da mister Sarri si starebbe lavorando per un rinforzo sulla fascia sinistra. Dopo averlo avuto lo scorso anno al Chelsea, il tecnico sarebbe ben lieto di ritrovare Emerson Palmieri, calciatore che ha già militato in Serie A, vestendo la maglia della Roma. L’italo-brasiliano è però difficile da raggiungere a causa della valutazione che ne fanno i Blues, che chiedono sopra i 30 milioni di euro. Intanto su di lui si è palesata anche l’Inter di Conte che sarebbe disposta a mettere questa cifra sul piatto, in alternativa a Marcos Alonso, che molto difficilmente partirà dall’Inghilterra. Potrebbe aprirsi quindi un nuovo duello a distanza mentre la Juventus studia le alternative, con un nome già conosciuto dalle parti di Vinovo.

Calciomercato Juventus, Paratici pensa al ritorno

Per Paratici potrebbe profilarsi una nuova opzione per la fascia sinistra nel caso in cui saltasse l’operazione che porta a Emerson Palmieri. Il nome è quello di Luca Pellegrini. L’esterno, arrivato tramite lo scambio con la Roma per Spinazzola, è stato girato in prestito al Cagliari durante il mercato estivo. Se dovesse crearsi una situazione di emergenza e necessità, potrebbe però essere richiamato alla base tornando a disposizione di Sarri e dando quindi quel rinforzo richiesto per dare man forte alla retroguardia.

G.S.