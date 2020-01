Calciomercato Juventus, altro sorpasso sull’Inter | Colpo a gennaio

La Juventus vuole continuare ad essere una delle protagoniste in sede di mercato. Dopo l’affare Kulusevski, possibile nuovo “scippo” ad Inter e Milan

Non solo in campo, ma soprattutto fuori. La Juventus vuole essere protagonista in sede di mercato rinforzando il centrocampo con innesti di valore da regalare a Maurizio Sarri. Tanti gli infortunati in questa parte di stagione che non hanno fatto lavorare al meglio lo stesso allenatore toscano, che avrebbe richiesto profili precisi per la zona centrale. Nelle ultime ore è stato già annunciato il primo colpo del 2020: Dejan Kulusevski vestirà la maglia bianconera a partire dal prossimo giugno restando al Parma fino al termine della stagione. Un’operazione che ha sorpreso tutti, anticipando le altre big della Serie A, come Inter e Milan, che erano già da tempo sul giocatore.

Calciomercato Juventus, la nuova beffa a gennaio

Nelle prossime ore potrebbe arrivare un nuovo sgarbo da parte della Juventus nei confronti delle due compagini milanesi. Come svelato dal giornalista di Rai Sport, Paolo Paganini, la strategia del club bianconero si sta concentrando soprattutto per rinforzare il centrocampo. Emre Can, ormai fuori dai piani tecnici di Sarri, sarebbe stato richiesto dal Manchester United con un discorso avviato anche per Pogba in vista di giugno. Inoltre, Paratici potrebbe “soffiare” a Milan e Inter nella sessione invernale il centrocampista serbo dei “Red Devils”, Nemanja Matic, in scadenza di contratto con il club inglese. Inoltre, come ha svelato lo stesso giocatore ci sarebbe all’interno del contratto anche l’opzione per prolungarlo per un altro anno.

La stagione 2019-2020 di Matic non è iniziata nel migliore dei modi, visto che è dovuto stare ai box per diverso tempo a causa di un infortunio prolungato. Il serbo è tornato in campo soltanto il 28 dicembre per la sfida vinta contro il Burnley. Con il suo possibile arrivo lo stesso Sarri avrebbe in rosa un centrocampista completo, capace di interpretare al meglio sia la funzione di regia che quella di interno scambiandosi senza problemi con Miralem Pjanic. Attenzione Milan e Inter, la Juve fa davvero sul serio.

S.I.