Calciomercato Inter, non solo Vidal: il punto sulle altre trattative

Gli occhi dei tifosi dell’Inter sono tutti per Arturo Vidal, ma intanto i nerazzurri lavorano anche per altre importanti operazioni di mercato. Infatti il cileno non è l’unico obiettivo del club che punta a rinforzare in maniera determinante una squadra che vuole arrivare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Calciomercato Inter, si lavora per Vidal mentre sfuma Kulusevski

Se per Vidal la trattativa è entrata nel vivo negli ultimi giorni, per Kulusevski è da settimane che si parla di un’operazione in orbita Inter. Il centrocampista è di proprietà dell’Atalanta, ma al momento in prestito al Parma. Nelle ultime ore però si è fatto sempre più insistente l’interesse della Juventus che si è inserita nella trattativa e avrebbe convinto il calciatore a firmare per la Vecchia Signora. A convincere inoltre i bergamaschi un’offerta di 44 milioni di euro. Cifre a cui non si è potuto quindi opporre il club allenato da Gasperini. Il giocatore dovrebbe però arrivare a Torino nel giugno del 2020, concludendo prima la stagione al Parma.

Calciomercato Inter, c’è anche la pista De Paul

Non solo Kulusevski perché l’Inter non molla neanche De Paul. Il fantasista dell’Udinese sempre rilasciato grandi apprezzamenti per Antonio Conte e per il suo gioco. Di conseguenza i nerazzurri vogliono approfittare della sua volontà per ricevere uno sconto sul cartellino da parte dell’Udinese. Dovrebbero essere messi sul piatto ben 35 milioni di euro per portare il gioiello friulano a Milano. Nessuna contropartita tecnica ed un’operazione pronta a spiccare il volo nelle prossime settimane. Si ragiona sulla formula del prestito con obbligo di riscatto siccome al momento Marotta offre “solo” 25 milioni, dieci in meno rispetto alle richieste dell’Udinese.

