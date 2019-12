Calciomercato Inter, operazione Giroud: la situazione

L’Inter non vuole farsi sfuggire l’occasione di portare a casa Giroud. L’attaccante è finito nel mirino nei nerazzurri, ma c’è una folta concorrenza.

L’Inter non vuole farsi sfuggire l’occasione di portare a casa Giroud. L’attaccante è finito nel mirino nei nerazzurri, ma c’è una folta concorrenza. Il mercato potrebbe quindi riservare sorprese con anche la Juventus che si è interessata al calciatore e potrebbe farsi nuovamente viva dando “fastidio” alla squadra allenata da Conte. Proprio il club interista sarebbe però in vantaggio rispetto alle concorrenti per l’esperto attaccante francese.

Calciomercato Inter, c’è l’affondo per Giroud

L’attaccante è in rotta con il Chelsea. Giroud infatti non rientra nei piani di Lampard che sarebbe propenso ad un suo addio già a partire da gennaio. Il club inglese sarebbe quindi pronto ad ascoltare le proposte che perverranno alla società, ma senza scendere a compromessi. Su di lui non ci sono solo i nerazzurri, ma anche varie squadre in Ligue One ed in Italia si è fatta viva anche la Juventus di Maurizio Sarri, oltre alla Roma di Fonseca, pronta nel caso ce ne fosse la possibilità di affondare il colpo.

Calciomercato Inter, il Lille forte sull’attaccante

Tra le squadre che hanno manifestato il loro interesse per il calciatore troviamo sicuramente il Lille. La squadra francese potrebbe tentare il calciatore che di conseguenza sarebbe propenso ad un ritorno in patria. Ciò che gioca a favore dell’Inter è sicuramente l’appeal del club e la storia dei nerazzurri che sarebbero importanti affinché il giocatore scegliesse Milano. Intanto però i tavoli per le trattative non si fermano con il giocatore che potrebbe di conseguenza scegliere l’Inter come prossima tappa della sua lunga carriera.

G.S.