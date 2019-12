Calciomercato Inter e Juventus, sogno Eriksen: svolta dalla Premier League

Juventus ed Inter continuano a sognare Christian Eriksen, in uscita dal Tottenham: un top club si sbilancia per il trequartista di Mourinho

La Juventus, chiuso il 2019 con l’amara sconfitta in Supercoppa italiana, pensa alla prossima sessione di calciomercato con un grande obiettivo in comune con l’Inter di Conte. Christian Eriksen continua ad essere il sogno delle due Big italiane che tra gennaio e giugno potrebbero andare all’assalto del talento del Tottenham: in tal senso, dall’Inghilterra, arrivano novità sull’interesse di un top club per l’ex Ajax.

Calciomercato Inter e Juventus, futuro Eriksen: Mourinho si sbilancia

Jose Mourinho non si arrende e continua a credere e sperare nella permanenza di Christian Eriksen. Il trequartista, in scadenza a giugno con gli ‘Spurs’, sembra essersi convinto a lasciare il Tottenham nel 2020. “Vorrei che Eriksen firmasse un nuovo contratto“, riporta il ‘Daily Mail‘ con lo ‘Special One’ che in una delle ultime conferenze ha affermato: “Christian è qui da tempo, se fossi in lui resterei. Conosce le prospettive future della società”. Parole importanti che però sembrano non scalfire quella che pare essere, ormai da mesi, la volontà dell’ex Ajax.

Eriksen infatti sarebbe convinto di provare una nuova avventura altrove, con diversi club da settimane alla finestra per strapparlo al top club. In tal senso, proprio dalla Premier League, starebbero arrivando notizie che potrebbero favorire Inter e Juventus nella corsa, già a gennaio, per il talento classe 1992.

Juventus ed Inter, duello per Eriksen: la strategia del Manchester United

Secondo quanto riportato dal ‘The Telegraph’, in casa Manchester United starebbe cambiando la strategia nella corsa a Christian Eriksen. I ‘Red Devils’, tra i club in primissima linea per strappare il gioiello danese al Tottenham, avrebbe deciso di attendere il prossimo giugno per acquisire le prestazioni del 27enne ex Ajax. La richiesta del Tottenham di oltre 40 milioni di euro per il cartellino di Eriksen avrebbe spinto la dirigenza dello United a posticipare l’acquisto, a parametro zero, il prossimo giugno. Un segnale positivo per Juventus ed Inter che già a gennaio potrebbero tentare di anticipare tutti e portare Eriksen in Serie A. Sul giocatore da non sottovalutare l’interesse del Real Madrid di Zidane, a caccia di talenti a centrocampo.

S.C