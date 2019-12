Calciomercato Milan, avanza l’ipotesi spagnola per l’attacco

Il Milan sul mercato dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic non vuole fermarsi ed ha in canna un altro colpo per rinforzare la rosa.

Il Milan sul mercato dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic non vuole fermarsi ed ha in canna un altro colpo per rinforzare la rosa. I rossoneri infatti pensano a rinforzare l’attacco ed in particolar modo la fascia, dove c’è più di qualche problema nel creare occasioni da rete. L’ultimo nome viene direttamente dal Napoli, che potrebbe cedere il calciatore ad una modica cifra. Ecco di chi stiamo parlando.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, assalto Leonardo | Pronti 80 milioni di euro

Calciomercato Milan, il ritorno di fiamma per lo spagnolo

Per rinforzare il proprio reparto avanzato i rossoneri pensando a José Callejon del Napoli. Lo spagnolo è in rotta con la società ed il suo addio è molto probabile anche in virtù della scadenza del contratto fissata per giugno 2020. Avanza quindi a grandi passi l’ipotesi rossonera con l’ex Real Madrid tentato dal Diavolo. Si dovrà capire se gli azzurri saranno disposti a cederlo a gennaio anche se Callejon potrà accordarsi con i club per la prossima stagione in virtù della breve scadenza del contratto.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, grana Donnarumma: futuro a rischio

Calciomercato Milan, Callejon e l’amore per il Napoli

L’interesse rossonero per il giocatore è riportato da TuttoSport anche se difficile sembra poter portare la trattativa al termine a causa del grande amore che c’è tra Callejon ed il Napoli. Di conseguenza prevedere un distacco tra i due è difficile anche se, senza un’offerta adeguata da parte della società per il rinnovo del contratto, l’addio è inevitabile. Quindi il Milan resta alla finestra con la speranza di riuscire a piazzare il colpo e di assicurarsi un buon compagno di reparto per Ibrahimovic.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, addio all’obiettivo per l’attacco: cambia lo scenario

Leggi anche —> Calciomercato Milan, rinnovo a rischio: possibile addio in estate

G.S.