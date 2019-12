Calciomercato Milan, grana Donnarumma: futuro a rischio

Calciomercato Milan, si complica il futuro di Donnarumma in rossonero: possibile l’addio a fine stagione, il punto sul portiere

Il calciomercato del Milan in vista di gennaio si è aperto con il botto. L’affare Ibrahimovic regala un grande colpo a Pioli e soprattutto prova a restituire un po’ di entusiasmo all’ambiente rossonero. Rossoneri che devono provare una difficile rimonta nella seconda parte della stagione e con lo svedese nel motore possono credere nell’impresa. Il Diavolo deve comunque cercare di raggiungere l’Europa, anche quella minore, per sperare concretamente in un futuro più roseo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, con Ibra si cambia: le scelte di Pioli

Calciomercato Milan, addio Donnarumma: la situazione

Un Milan che però al termine della stagione potrebbe dover rinunciare a qualche giocatore importante. Tra questi, anche Gigio Donnarumma, la cui situazione contrattuale è piuttosto in bilico. L’accordo dell’estremo difensore con il club rossonero scade nel 2021 e non c’è stato, al momento, accordo per il rinnovo. Il punto della situazione, ribadito da ‘Tuttosport’, è il seguente: niente rinnovo con spalmamento degli attuali 6 milioni di ingaggio. Proposta ritenuta irricevibile da Raiola, che è a questo punto in una posizione di forza e spinge per un aumento dell’ingaggio a circa 7 milioni di euro a stagione. Diversamente, già a giugno potrebbe concretizzarsi l’addio per il Milan, per non perdere poi il giocatore a zero. E potrebbe non essere l’unico addio di un certo peso.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, rinnovo a rischio: possibile addio in estate

Calciomercato Milan, addio all’obiettivo per l’attacco: cambia lo scenario

N.L.C.