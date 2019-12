Calciomercato Milan, addio all’obiettivo per l’attacco: cambia lo scenario

Dopo il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic, cambieranno i piani della società rossonera per il reparto offensivo: possibile permanenza in Premier

Tutto cambia in fretta nel calcio. E così l’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton ha modificato le strategie di mercato riguardante il futuro dell’attaccante Moise Kean, che non ha brillato finora in Premier League. L’ex Napoli, vittorioso all’esordio, potrebbe rilanciarlo al centro dell’attacco. Nel match di oggi, sabato 28 dicembre, il giocatore dell’Under 21 è stato schierato titolare da Ancelotti: il classe 2000 è pronto a mettersi in luce già a partire dalla sfida contro il Newcastle per trovare, inoltre, il primo gol in Inghilterra, che non è ancora arrivato dopo cinque mesi di ambientamento.

Calciomercato Milan, rinascita Kean con Ancelotti

Sulle sue tracce ci sarebbe stato anche un forte interessamento della Roma come vice-Dzeko, ma sotto la gestione Ancelotti potrebbe arrivare la rinascita. Finora l’ex Juve ha collezionato soltanto 534 minuti con un solo assist vincente all’attivo.

In un’intervista rilasciata al Telegraph lo stesso Carlo Ancelotti ha rivelato un indizio di mercato: “Volevo già Kean a Napoli, ma l’Everton ci ha preceduto. Non ho dubbi sulla sua abilità, ma ha solo 19 anni. Si è trasferito in un nuovo Paese, ha nuovi compagni di squadra. Tutto è nuovo per lui. Dovremmo tutti aiutarlo a stare meglio. Ho avuto lo stesso problema con Lozano a Napoli”. E così ecco la prima da titolare contro il Newcastle per trovare il primo sigillo in Premier League. Kean si fida di Ancelotti per un futuro più roseo che mai.

