Calciomercato Inter, nuovo terzino | ‘Occasione’ in casa del Napoli

Antonio Conte ha fatto richieste ben precise alla sua dirigenza in vista del calciomercato Inter di gennaio. Richieste note da tempo: un centrocampista, nello specifico Arturo Vidal che intanto ha denunciato il Barcellona per il mancato pagamento di alcuni bonus risalenti all’anno scorso; un vice Lukaku, quindi un nuovo centravanti; infine un laterale mancino considerati i problemi fisici di Asamoah e il rendimento fin qui deludente di Biraghi.

Calciomercato Inter, Llorente e non solo: l’affare col Napoli può essere doppio

La prima punta in grado di far rifiatare Lukaku potrebbe arrivare dal Napoli. E’ da un po’, infatti, che Marotta discute con Giuntoli di un possibile scambio di prestiti – con magari annessi diritti di riscatto – tra Matteo Politano e Fernando Llorente. Il primo è finito all’ultimo posto nelle gerarchie di Conte per quanto riguarda il reparto avanzato e, visto che coltiva ancora speranze in merito alla convocazione a Euro2020, è ben disposto a cambiare aria; il secondo sarebbe stato invece ‘bocciato’ da Gattuso che per il suo 4-3-3 avrebbe bisogno di un altro esterno oltre che di un playmaker, come dimostra l’accelerata per lo slovacco Lobotka. Insomma i pressupposti per il ‘baratto’ di mercato ci sono tutti.

Viste le enormi difficoltà che sta riscontrando per il primo obiettivo Marcos Alonso, e che Darmian può essere considerato non più di un tappabuchi, Marotta potrebbe ‘guardare’ in casa azzurra anche per rinforzare la fascia sinistra. Il profilo che può stuzzicare l’Ad interista è quello di Faouzi Ghoulam, che rumors danno probabile se non certo partente già a gennaio. Il franco-algerino è molto apprezzato da Conte, il quale cercò di prenderlo ai tempi in cui allenava il Chelsea. Andrebbero però verificate le condizioni fisiche del classe ’91, a causa di diversi problemi muscolari quest’anno in campo solo cinque volte. L’Inter potrebbe provare a percorrere la strada del prestito con diritto di riscatto, sfruttando la volontà del calciatore di rilanciarsi rimanendo tuttavia ad alti livelli.

