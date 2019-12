Calciomercato Inter, addio Politano: le cifre

Calciomercato Inter, via libera alla cessione di Politano: l’attaccante non rientra nei piani di Conte e può dire addio, cifre e condizioni

Mercato di gennaio che in casa Inter sarà molto importante nell’ottica della corsa scudetto. Marotta e Ausilio devono accontentare le richieste di Conte, che vuole rinforzi per competere fino alla fine con la Juventus. Il tecnico nerazzurro ha bisogno di innesti in vari reparti per avere a disposizione più alternative possibili, in un campionato che si annuncia tiratissimo fino alla fine.

Calciomercato Inter, tre piste per l’addio di Politano

Potrebbero esserci anche cessioni tra i nerazzurri e non soltanto acquisti. Chi non è entrato nelle rotazioni di Conte, nonostante l’emergenza, è stato Matteo Politano, che ha avuto a disposizione un minutaggio davvero esiguo. L’ex giocatore del Sassuolo non rientra, evidentemente, nei piani dell’allenatore pugliese, che ha dato il via libera alla sua cessione. L’attaccante può entrare nelle trattative con il Napoli per Llorente oppure in quella con Parma e Atalanta per Kulusevski. Su di lui anche la Fiorentina, ma l’Inter non intende certo svenderlo, anzi. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, la società nerazzurra valuta Politano tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una cifra piuttosto elevata, la logica è comunque di mettere a segno una plusvalenza rispetto ai 20 milioni per i quali è stato riscattato in estate dal Sassuolo. Dunque, se le richieste non venissero esaudite, la cessione potrebbe anche non avvenire in questa sessione di mercato.

