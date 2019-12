Calciomercato Juventus, cessione illustre | Piano Griezmann al fianco di CR7

Dybala potrebbe lasciare la Juventus di fronte ad un’offerta davvero allettante. Paratici, per sostituire l’argentino, penserebbe all’asso del Barcellona.

La Juventus è sempre attivissima sul mercato, con Paratici e Nedved a caccia di quei puntelli per completare a gennaio la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Operazioni di assestamento, con le grandi manovre alla Continassa posticipate per la campagna acquisti della prossima estate. Cristiano Ronaldo avrebbe richiesto l’arrivo di nuovi top player, con la rosa bianconera che potrebbe subire uno scossone importante in tutti i reparti.

Questione che riguarda pure il settore offensivo, dove rimane incerta la permanenza a Torino di diverse frecce attualmente nell’arco di Sarri. Il ribaltone in attacco potrebbe coinvolgere anche Paulo Dybala, assoluto protagonista in questa prima parte di stagione e rivitalizzato sotto la gestione del tecnico di Figline dopo l’addio di Allegri. Il numero dieci continua ad attirare l’attenzione dei top-team europei, tra cui l’Atletico Madrid dell’estimatore e connazionale Simeone.

Calciomercato Juventus, Griezmann l’erede di Dybala

Dybala già l’ultima estate fu ad un passo dal cambiare casacca e per un’offerta davvero allettante può salutare Torino a fine stagione. Il prezzo del cartellino della ‘Joya’ è lievitato oltre i 100 milioni di euro, con la Juventus che per un’eventuale sostituzione potrebbe pensare di pianificare l’assalto ad Antoine Griezmann. Il francese del Barcellona sarebbe il profilo ideale per caratura e spessore tecnico per ereditare la maglia dell’argentino. L’ex Atletico, nonostante un rendimento positivo nelle ultime uscite, non è ancora riuscito a dimostrare tutto il suo valore in Catalogna. E, un possibile ritorno in blaugrana di Neymar, potrebbe spingere le parti a valutare un clamoroso addio al Barça dopo una sola stagione. Con la Juve pronta a fiutare l’occasione per rimpiazzare Dybala con un altro top player al fianco di CR7.

